243 miliony na 100-lecie odzyskania niepodległości przepadło? Rząd nadal nie wyjaśnił, na co wydano te pieniądze! Czyżby na żydowskie muzea

„Rzeczpospolita” informuje, że „rząd kluczy w sprawie kosztów obchodów stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości”. Chodzi o 243 miliony złotych, które miały być wydane na program „Niepodległa” z okazji 100 rocznicy odzyskania niepodległości.

Gazeta informuje, że rząd do tej pory nie wyjaśnił, na co wydano 243 miliony złotych z programu „Niepodległa”. Według ogólnikowych informacji miały one być przeznaczone na uczczenie 100-ej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.

Posłowie złożyli łącznie 11 interpelacji w tej sprawie. Trafiły one do premiera, ministrów kultury, spraw wewnętrznych i administracji oraz obrony narodowej. Nadesłana ilość odpowiedzi: Zero.

W interpelacjach posłowie dopytywali między innymi o to, ile z całej sumy przeznaczono na obchody, które odbyły się 11 listopada. „Rzeczpospolita” zapytała też o sprawę rzecznika prezesa rady ministrów, lecz nie otrzymała odpowiedzi. Resort kultury oświadczył natomiast, że na te pytania rzekomo wielokrotnie odpowiadano na sali sejmowej.

„Rp” zwraca też uwagę na „ławki niepodległości” postawione przez MON. Ministerstwo przeznaczyło na budowę ławek 4 mln zł. Zakładano, że każda będzie kosztować około 30 tys. zł., zaś samorządy otrzymają dofinansowanie na budowę w wysokości ok. 80 proc. Resort poinformował, że na terenie całego kraju stanie 146 takich obiektów. Koszty okazały się jednak dużo wyższe. Najdroższą ławkę postawiono w Lublinie za 88 tys. zł.

Warto przypomnieć też niedawną wypowiedź ministra Piotra Glińśkiego. – Uważam, że jesteśmy zobowiązani wobec dziedzictwa żydowskiego, które było i jest częścią dziedzictwa polskiego, żeby takie muzeum powstało. Przed nami kwestia realizacji tej koncepcji. To jedna z ponad 20 instytucji muzealnych, które są reformowane lub budowane od nowa – powiedział telewizji wPolsce zapytany o Muzeum Getta Warszawskiego oraz o to, czy opłacanie tych muzeów pomoże w zażegnaniu konfliktu z Izraelem.

Czy jest więc możliwe, by pieniądze na obchody 100-lecia odzyskania przez „państwo Polin” niepodległości poszły na związane z Żydami obiekty, wobec których dziedzictwa według rząd „jesteśmy zobowiązani”?

Źródło: rp.pl/nczas.com