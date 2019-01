Ależ wtopa „Wyborczej”! Wycofano antynagrodę dla lewaka po tym, gdy w plebiscycie otrzymał prawie 75 proc. głosów

Jacek Władysław Bartyzel zwraca uwagę na niesamowitą nawet jak na „Gazetę Wyborczą” manipulację. Chodzi o plebiscyt do antynagrody „Nogi od stołka”, w którym zdecydowanie zwyciężał lewak. „Wyborcza” usunęła go z plebiscytu i unieważniła głosy, zaś antynagrodę przyznała Fundacji Pro.

Na skandaliczną manipulację zwrócił uwagę Jacek Władysław Bartyzel. W informacji nadesłanej do naszej redakcji określił to działanie „przykładem ekstremalnej wręcz manipulacji warszawskiego dodatku do Gazety Wyborczej”.

– Gazeta Stołeczna co roku przyznaje nagrodę (Stołek) i antynagrodę (Noga od Stołka). W tym roku jednym z 7 nominowanych do antynagrody był Robert Buciak. Było to nawet pozytywne zaskoczenie, że znana z nienawiści do zmotoryzowanych gazeta pozwoliła głosować w kategorii negatywnej na osobę słynącą z ideologicznych, szkodliwych projektów w budżecie partycypacyjnym, które niemal zawsze były wymierzone przeciw kierowcom i których tytuły wprowadzały w błąd – napisał Jacek W. Bartyzel.

– Nic więc dziwnego, że w trakcie jednego dnia głosowania internetowego kandydatura pana Buciaka do antynagrody otrzymała ponad 1500 głosów, to jest 70% wszystkich. Było więc oczywiste, że zwycięzcą antynagrody będzie właśnie pan Buciak, co pokazuje, że nawet czytelnicy Wyborczej nie godzą się na antysamochodową krucjatę przez gazetę wspieraną – relacjonował.

– Tymczasem, gdy redaktorzy Wyborczej zobaczyli jak kształtują się wyniki, nagle… nominację dla Buciaka wycofali. I 70% głosów okazało się nieważne. Wygrać w kategorii antynagrody ma najprawdopodobniej nielubiana przez Wyborczą fundacja PRO-Prawo do zycia, która w głosowaniu miała drugie miejsce z jedynie 14% głosów – wskazuje Bartyzel.

– Gdzie DEMOKRACJA? Gdzie KON-STY-TUC-JA? :) To oczywiście pytanie retoryczne – podsumował.

Źródło: nczas.com