Co ze „Świętem Trzech Króli”? Czy przysługuje Ci wolne za 6 stycznia wypadający w niedzielę?

To zdecydowanie najgorszy wariant jaki mógł zdarzyć się etatowym pracownikom. Święto Trzech Króli w 2019 roku wypada w niedzielę, ale prawo mówi jasno – nie licz na wolne z tego tytułu.

„Każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin” – tak brzmi dokładny zapis z Kodeksu Pracy, w związku z tym łatwo wydedukować, że zasada „oddania dnia wolnego” w tym przypadku nie obowiązuje.

Najbliższym dniem ustawowo wolnym od pracy innym niż niedziela będzie dopiero Poniedziałek Wielkanocny, który w tym roku wypada 22 kwietnia. W naszych kalendarzach, w sumie mamy 13 dni, w których według prawa mamy wolne od pracy.

Przypomnijmy, Święto Trzech Króli jako dzień wolny obowiązywał od 1945 roku, aż do 16 listopada 1960. Dopiero 19 listopada 2010 roku swoim podpisem Bronisław Komorowski, ówczesny prezydent RP, przywrócił 6 stycznia do kalendarza dni wolnych od pracy. Wiązało to się z dużym sprzeciwem ekonomistów, którzy przekonywali, że kolejny dzień w którym pracownicy nie pojawią się w zakładach pracy odbije się na polskim PKB.

