Europa pod śniegiem. Zobacz jak wyglądają Bałkany czy Włochy. W Grecji minus 10 stopni Celsjusza

Europa pod śniegiem. Atak zimy trwa nawet na południu kontynentu. W Grecji temperatury spadły poniżej minus 10 stopni Celsjusza.

Duża część Europy znajduje się z okowach zimy. Dotarła ona nawet głęboko na południe kontynentu, do Grecji czy Włoch.

We znaki dają się szczególnie obfite opady śniegu. Obejrzyj zdjęcia i filmy z poszczególnych krajów.

Włochy

Blizzard conditions in Castel del Monte, Puglia, south Italy today under intense Gregale winds and Adriatic sea-effect snow. Jan 4. Report: Alessandro de Angelis / MeteOne Puglia e Basilicata pic.twitter.com/T2jFKDttdg — severe-weather.EU (@severeweatherEU) 4 stycznia 2019

Near-blizzard conditions in Castiglione Messer Marino (Chieti, Abruzzo, Italy) in heavy Adriatic sea-effect / stau-effect snowfall. This afternoon, January 4. Report: Maria Carmela Nozzi / Meteo Chieti Abruzzo pic.twitter.com/SFAmNb27DX — severe-weather.EU (@severeweatherEU) 4 stycznia 2019

Enormous amounts of #snow in Capracotta, central Italy at 1400m elevation yesterday 3rd of January. Photo: Cesare Toscani via Rete Meteo Amatori #severeweather #ExtremeWeather #snowstorm pic.twitter.com/PG59qmObFZ — WEATHER/ METEO WORLD (@StormchaserUKEU) 4 stycznia 2019

Rumunia

Thick fresh snow in Maramures, Romania yesterday, January 3. Report: Georgescu Stelian / Severe Weather Alert meteo personale-România pic.twitter.com/30AtvldRB6 — severe-weather.EU (@severeweatherEU) 4 stycznia 2019

WOW…. Stunning #winter/ #snow scene in Masivul Vlădeasa, Romania on the 3rd of January. You would think this was Lapland! Photo : Marius Petric via Severe Weather Alert meteo personale-România #severeweather #ExtremeWeather #WinterWonderland pic.twitter.com/eiwOucN785 — WEATHER/ METEO WORLD (@StormchaserUKEU) 4 stycznia 2019

Bośnia i Hercegowina

Intense snowfall in Zenica, Bosnia and Herzegovina last night, Jan 3rd – thanks to Faris Kaknjo for the report! pic.twitter.com/xWdOnokn1I — severe-weather.EU (@severeweatherEU) 4 stycznia 2019

Chorwacja

Heavy snowfall in Zagreb, Croatia last night, Jan 3rd – thanks to Bruno Fantulin for the report! pic.twitter.com/dbpyWCPq1a — severe-weather.EU (@severeweatherEU) 4 stycznia 2019

Austria

Big snow drifts in Präbichl (1226 m), Styria, Austria yesterday, January 3. Report: Eva Oberegger / @AWOeTeam pic.twitter.com/ya7DgOb905 — severe-weather.EU (@severeweatherEU) 4 stycznia 2019

Słowenia

Strong snow showers in NE Slovenia tonight, January 3. Report: Valter Grizančič Ciklon pic.twitter.com/09cLOLnwVL — severe-weather.EU (@severeweatherEU) 3 stycznia 2019

Heavy snow showers in Pomurje, Slovenia this evening, Jan 3rd. Report: Boštjan Čuk via @neurje.si pic.twitter.com/xXpPOSsxg9 — severe-weather.EU (@severeweatherEU) 3 stycznia 2019

Heavy snow showers in E Slovenia this evening. Reports: Dejan Bohte, @neurje.si pic.twitter.com/4LAjjCz28I — severe-weather.EU (@severeweatherEU) 4 stycznia 2019

Słowacja

W Grecji temperatury spadły poniżej -10 stopni Celsjusza. Trwająca od czwartku burza śnieżna nad Grecji, której towarzyszą wichury dochodzące do 100 kilometrów na godzinę, sparaliżowała komunikację samochodową i lotniczą w środkowej i północnej części kraju.

Nie jest to koniec zimy. Od połowy stycznia nad Europę napłynie arktyczne powietrze co będzie efektem podziału wiru polarnego.