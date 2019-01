Internauci apelują do Jurka Owsiaka by ujawnił swoje zarobki! „Możesz dobrze zarabiać, ale dzieci zbierające do puszek mają prawo wiedzieć” (LIST)

Już niedługo tysiące dzieci ruszą na ulice polskich miast by zbierać pieniądze na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Tymczasem w internecie ruszyła fala apelów do Jurka Owsiaka, by ujawnił ile z zabranych przez dzieci pieniędzy zostawia w swoim portfelu. Zwłaszcza, że wiadomo, iż na charytatywnym biznesie zarabia tez nieźle jego małżonka „Dzidzia”. A być może także inni członkowie rodziny. Internauci nie odmawiają prawa Owsiaka do sutych zarobków, ale uważają, że darczyńcy powinni dokładnie wiedzieć o jakie sumy chodzi.

Oto jeden z takich apeli, których wiele pojawiło się ostatnio w polskim internecie:

„Przyznam szczerze, że to co zadziwia w Polsce (i to na tle krajów zarówno demokratycznych, jak i autorytarnych) to nieprecyzyjne reguły i brak transparentności.

Nie wiadomo co można, a czego nie można i w efekcie żyjemy często w świecie jakiś pozorów. A to zawsze, nawet jeśli czasem się pośmiejemy i będziemy szczycić tym, że to w Polsce wymyślono „Misia” i „Alternatywy 4” to jednak w dłuższej perspektywie bywa bardzo meczące.

Dlatego jestem za tym by Jerzy Owsiak oficjalnie przyznał ile zarabia w WOŚP.

Myślę, że skala przedsięwzięcia, którym kieruje uprawnia go do pobierania pensji np. milion PLN rocznie (lub więcej).

Niechby powiedział:

Tak, mobilizuję dziesiątki tysięcy ludzi, ogarniam mega-akcję w skali kraju (a nawet więcej niż w skali kraju), zarabiam milion pln (lub dwa) do podziału z moimi współpracownikami.

A 10 procent z tego przekazujemy na koncert Woodstock (i na nim też zarabiamy i zapraszamy tam nie każdego, ale tego kto nam się podoba). Sie ma!

Ja osobiście nie miałbym żadnego problemu żeby to zaakceptować i nawet rozważyłbym bardzo duże wsparcie dla takiej organizacji (za szczere postawienie sprawy i pomimo tego, iż dobór gości na Woodstocku uważałem zazwyczaj za bardzo jednostronny).

Oczywiście to mogłoby spowodować odcięcie finansowania dla WOŚP, ze strony wielu instytucji i zapewne zmniejszenie liczby darczyńców i wpływów fundacji.

Ale uważam że stawką w tej całej sprawie jest kształt kultury w PL. Jako kraj przeszliśmy w ostatnich 30 latach ogromne przeobrażenia, a WOŚP działa wg tego samego schematu co w latach 90., kiedy byliśmy relatywnie biednym społeczeństwem.

I dlatego musimy się zdecydować czy ma być to jawne, transparentne i bardzo wysokie wynagrodzenie za bardzo profesjonalną pracę, czy jakieś takie dziadowanie i zakładanie kilku firm w stylu „cwierć arbuza” i „pół mrówki” (nazwy mogłem przekręcić) i mącenie sytuacji, aby wyszło na to, że nikt nic z tego nie ma i chodzi tylko o dzieciaki.

Nie. Chodzi i o zabawę, o show, o dobrze i solidnie wykonaną pracę, która przyniesie korzyść wielu ludziom i warta jest wysokiego wynagrodzenia.

Inaczej czeka nas przez kolejnych kilkanaście lat „prześwietlania” finansów WOŚP i oskarżanie wszystkich, którzy to robią o to, że są smutasami i nie potrafią się bawić.

Ta edycja #WOŚP to świetna okazja by to załatwić.

By wyjść i powiedzieć:

Tak. Ostro zasuwamy, to co robimy odnosi sukces, zasługujemy na wysokie wynagrodzenie.

Inaczej utkwimy jako Polska w pułapce biednego, dziadowskiego państwa, w którym stwarza się pozory (i jeszcze w nie wierzy).

To trzeba zmienić.

No to jak Panie Jurku?

Ogłosi to Pan w tym roku i załatwi tę sprawę AD 2019?

Radosław Pyffel

Źródło: facebook