Kurski rozbił bank. TVP z najwyższą oglądalnością Sylwestra. TVN i Polsat daleko w tyle

Do telewizji TVP zarządzanej przez Jacka Kurskiego można mieć cały szereg zarzutów, jednak jedno trzeba mu przyznać. W Sylwestra koncert organizowany przez TVP2 przyciąga najwięcej widzów. TVN i Polsat zostają daleko w tyle!

TVP znokautowało konkurencję już podczas ubiegłorocznego Sylwestra. Tegoroczne wyniki tylko to potwierdzają. Polsat i TVN nie miały żadnych szans w starciu z telewizją Kurskiego.

Do Sylwestra organizowanego przez TVP można mieć wiele zarzutów. Pojawiają się głosy o tandetowatości czy niskim poziomie artystycznym. Prawda jest jednak taka, że Sylwester w rytmach disco, czy to polskiego czy zagranicznego, trafił do milionów Polaków.

W ten dzień w roku chcemy przede wszystkim się bawić. To oznacza, że poszukujemy muzyki tanecznej, a nie koniecznie takiej, jakiej słuchamy na co dzień w domu czy podczas jazdy samochodem.

Sylwester w Zakopanem po raz drugi cieszył się największą oglądalnością. Średnia widownia koncertu TVP2 wyniosła 6,5 miliona osób, a szczyt wyniósł aż 7,9 miliona osób i został osiągnięty podczas występu zespołu Ricchi e Poveri z piosenką „Acapulco”.

Spadek oglądalności zanotował TVN, który organizował zabawę w stolicy. Złośliwi twitterowicze już zauważyli, że nie wyszło im to tak dobrze, jak organizacja urodzin Hitlera. Koncert z udziałem gwiazd POP oglądało średnio niecałe 1,5 miliona osób.

Impreza w Chorzowie, którą transmitował Polsat osiągnęła lepsze wyniki. Mimo organizacji w mniejszym mieście przyciągnęła kilkadziesiąt tysięcy osób przed scenę oraz niemal 2,4 miliona osób przed telewizory.

