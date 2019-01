Sejm w Toruniu? Poseł Sobecka chce poprzenosić państwowe urzędy z Warszawy. Jest spora szansa, że tak się stanie

Czy Sejm zostanie przeniesiony do Torunia? Poseł Sobecka chce, by uwzględnić to miasto w ramach planu deglomeracji.

13 stycznia na kongresie partii Porozumienie Jarosław Gowin ma przedstawić plan deglomeracji, czyli przeniesienia ważnych instytucji z Warszawy do innych miast. Skorzystać na tym ma też Toruń.

Poseł PiS Anna Sobecka wystosowała list do premiera Mateusza Morawieckiego z prośbą o uwzględnienie Torunia w projekcie. – W związku z informacjami na temat planu deglomeracji, czyli przenoszenia urzędów i ważnych instytucji poza Warszawę, zwracam się z prośbą o uwzględnienie Torunia w tym projekcie – napisała poseł Sobecka.

– Deglomeracja może powstrzymać migrację młodego pokolenia i jest szansą na rozwój dla średnich i dużych miast, takich jak Chełm, Kielce, Jelenia Góra czy Toruń – podkreśliła.

Poseł Anna Sobecka przekonuje, że Toruń jako miasto uniwersyteckie z kilkoma uczelniami wyższymi „ma wszelkie dane, aby stać się siedzibą jednego z urzędów centralnych”. Twierdzi też, że to ceniony ośrodek prawny, astronomiczny, zabytkoznawczy, konserwatorski czy wojskowy.

– Posiada także wielu wykwalifikowanych i doświadczonych pracowników, którzy mogą zasilić kadry tych instytucji – zapewnia i dodaje, że Toruń to miasto „z dobrą siecią połączeń komunikacyjnych drogowych i kolejowych”.

Media zwracają uwagę, że plan Sobeckiej nie jest nierealny, gdyż poseł Sobecka z powodzeniem wykorzystywała już swoje możliwości lobbingowe w tej kwestii. Doprowadziła już do przeniesienia dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej do Torunia. Była też jedną z osób stojącą za decyzją o przekazaniu 135 mln zł na budowę nowej siedziby Sądu Rejonowego w Toruniu.

