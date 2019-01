Trump stawia sprawę jasno. Nie będzie porozumienia w sprawie budżetu póki nie będzie finansowania budowy muru na granicy z Meksykiem

Donald Trump stawia sprawę jasno. Nie będzie porozumienia w sprawie budżetu póki nie będzie zagwarantowane finansowanie budowy muru na granicy z Meksykiem.

Prezydent Donald Trump zagroził na spotkaniu z przedstawicielami Kongresu, że częściowe zamknięcie rządu, z jakim mamy do czynienia, może trwać nawet „kilka lat”, póki nie otrzyma pożądanych funduszy na budowę muru wzdłuż granicy amerykańsko-meksykańskiej. Pat trwa od 14 dni.



Donald Trump stwierdził po spotkaniu, że nie sądzi, że potrwa to tak długo oraz, że sądzi iż Demokraci chcą zawrzeć układ. Uznał spotkanie za owocne. Powtórzył, że zbudowanie muru jest konieczne ze względu na bezpieczeństwo narodowe.



Reprezentująca Demokratów Nancy Pelosi, będąca spikerem Izby Reprezentantów powiedziała, że ​​obie strony zgodziły się kontynuować rozmowy, ale dodała, że Demokraci nie wierzą by impas został rozwiązany, dopóki rząd nie zostanie ponownie otwarty. Podobne stanowisko zaprezentował przywódca Partii Demokratycznej w Senacie, senator Charles Schumer.

Mur na granicy z Meksykiem jest jedną z obietnic wyborczych Donalda Trumpa. O tym, że traktuje tę sprawę wyjątkowo poważnie świadczy najlepiej fakt, iż brak środków na jego powstanie w ustawie budżetowej sprawił, że nie podpisał prowizorium budżetowego co doprowadziło do częściowego zatrzymania działań administracji w USA. Na przymusowe urlopy trafiło 800.000 urzędników różnych rządowych agencji.