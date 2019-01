Austria: uchodźca napastował kobiety podczas zabawy sylwestrowej. Jedna z nich mocno się wkurzyła…

20-letni Afgańczyk zastanowi się dwa razy nim ponownie spróbuje napastować kobiety. Po tym jak zaczął w niewłaściwy sposób dotykać młodą Szwajcarkę, ta wymierzyła mu silny cios w efekcie, którego jego nos został złamany.

Incydent stał się prawdziwą sensacją w lokalnych mediach. Sprawę opisała austriacka gazeta Heute. Do zdarzenia doszło o godzinie 1:30 na placu przed wiedeńskim ratuszem. Afgańczyk łapał za pośladki zebrane tam kobiety. Wśród nich była również 21 latka ze Szwajcarii.

Gdy mężczyzna dotknął jej w niewłaściwy sposób, ta odruchowo odskoczyła do tyłu, a następnie uderzyła go łamiąc mu przy tym nos. Sprawca został odwieziony do szpitala. Złożono również na policji zawiadomienie w związku z podejrzeniem o molestowanie seksualne.

Niestety ofiara również została oskarżona o napaść. W środę wróciła do Szwajcarii. Nie wiadomo jak sprawa się potoczy.

źródło: voiceofeurope.com, Heute.at