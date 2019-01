Cały wywiad z Grzegorzem Braunem ws. antyunijnej koalicji. „Ja mam bardzo radykalnie określone opinie w sprawie eurokołchozu” [VIDEO]

Czy reżyser, publicysta i kandydat na prezydenta RP Grzegorz Braun rzeczywiście dołączy do eurosceptycznej koalicji partii Wolność i Ruchu Narodowego? Jakie ma plany i czego oczekuje? Publikujemy pełny, ponad godzinny zapis wywiadu, udzielonego przez Brauna Mediom Narodowym.

Braun wnosi do koalicji nie tylko swoją osobę, ale także prężnie działającą organizację Pobudka, zrzeszającą tysiące osób w całej Polsce i Europie. To rzadko wypowiadający się ostatnio w telewizji gość, więc tej długości wywiad jest doskonałą okazją do poznania jego opinii i planów w roku podwójnych wyborów.