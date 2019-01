Grzegorz Braun mocno o koalicji z Wolnością i Ruchem Narodowym. „Bądźmy realistami. Nas świadomych jest za mało, żebyśmy mieli sobie fundować luksus wzajemnej izolacji”

Reżyser, publicysta i kandydat na prezydenta RP Grzegorz Braun dołączył do eurosceptycznej koalicji partii Wolność i Ruchu Narodowego. Powstaje prawicowy front, który może mocno namieszać w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

Braun wnosi do koalicji nie tylko swoją osobę, ale także prężnie działającą organizację Pobudka, zrzeszającą tysiące osób w całej Polsce i Europie. Udzielił też wywiadu Mediom Narodowym, mówiąc o przyczynach i celach swojej decyzji.

„Koalicji Ruch Narodowy i Wolność nie nazywałbym antyunijną czy eurosceptyczną. Jest to jedyna koalicja propolska” – mówił Braun. „Jeszcze kilka lat temu ktoś mógł się łudzić co do wprowadzania dobrych zmian. Na szczęście wśród patriotów tych łudzących się jest coraz mniej. Wiosna to pokaże” – dodał odnosząc się m.in. do możliwości Polexitu.

Reżyser odniósł się też do kwestii, co go skłoniło do udziału w koalicji. „Bądźmy realistami. Nas świadomych jest za mało żebyśmy mieli sobie fundować luksus wzajemnej izolacji. Nie osiągniemy strategicznych celów w pojedynkę” – powiedział.

.@grzegorz_braun w #MediaNarodowe: „Bądźmy realistami. Nas świadomych jest za mało żebyśmy mieli sobie fundować luksus wzajemnej izolacji. Nie osiągniemy strategicznych celów w pojedynkę” pic.twitter.com/NMkSpuJqsU — Media Narodowe (@MediaNarodoweMN) 5 stycznia 2019

.@grzegorz_braun w #MediaNarodowe: „Jeszcze kilka lat temu ktoś mógł się łudzić co do wprowadzania dobrych zmian. Na szczęście wśród patriotów tych łudzących się jest coraz mniej. Wiosna to pokaże” pic.twitter.com/wE3NscZBjo — Media Narodowe (@MediaNarodoweMN) 5 stycznia 2019

źródło: Twitter, Media Narodowe