HORROR na drogach. Paraliż w całej Polsce. Jest źle, będzie jeszcze gorzej. [PROGNOZA POGODY]

Ciągle padający, gęsty śnieg i temperatura oscylująca w granicach 0 stopni C spowodowała kompletny paraliż dróg w całej Polsce. IMGW ostrzega – jest źle, będzie jeszcze gorzej.

Kolejny rok i kolejny raz możemy użyć stwierdzenia, że „zima zaskoczyła drogowców”. Drogi praktycznie w całym kraju są zasypane warstwą białego puchu, a dokładniej błota pośniegowego, które powoduje ogromne utrudnienia w ruchu. Część dróg lokalnych, szczególnie w górach jest obecnie kompletnie nieprzejezdna.

IMGW z godziny na godzinę zwiększa liczbę regionów, które zagrożone są intensywnymi opadami śniegu. Obecnie trudno znaleźć w Polsce miejsce, w którym nie pada śnieg.

Jeśli chodzi o temperaturę to sobota i niedziela wyglądać będą praktycznie tak samo. W północnej części kraju słupki rtęci wskazywać będą od 0 stopni w Suwałkach, przez 2 stopnie C w Olsztynie, 4 stopnie C w Gdańsku, aż do 6 w Szczecinie.

Im bliżej na południe tym temperatura będzie niższa. W centralnej części kraju oscylować będzie w granicach 0 stopni C (Warszawa,), podobnie będzie w Łodzi i Kielcach, tam termometry pokażą 1 stopień C powyżej zera. Najzimniej, co oczywiste, w górach. W najbliższych dwóch dniach w Zakopanem możemy spodziewać się -4 stopni C.

Źródło: IMGW / Pogodynka.pl / Wolnosc24.pl