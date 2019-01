JKM ostro do lewaków. „Przyznaję się: Oszczędzam na zmywarce i wykorzystuję psa do zmywania talerzy”.

Lider partii Wolność Janusz Korwin-Mikke nie odpuszcza hejterom, którzy atakują go za rzekome znęcanie się nad swoim psem. Po raz kolejny, w swoim stylu, odpowiada na zarzuty Tomasza Cimoszewicza. Poseł PO ws. doniesienie do prokuratury na maltretowanie psa.

JKM umieścił zdjęcie Odiego, czyli swojego podopiecznego na Instagramie. Przedstawiony na nim sympatyczny czworonóg z apetytem pałaszuje resztki prawdopodobnie po rodzinnym obiedzie.

Przyznaję się: Oszczędzam na zmywarce i wykorzystuję psa do zmywania talerzy. To czysty wyzysk!!! Kto składa zawiadomienie do prokuratury?

W innym wpisie JKM żartobliwie nawiązuje do zarzutów stawianych mu przez feministki i ich popleczników:

Korwin napisał

"kiedy zaczynają ci grozić prokuraturą więc udowadniasz że traktujesz swojego psa lepiej niż kobiety" 😁 pic.twitter.com/038TgUqQfW — Prawa strona 🇵🇱 (@PrawyPopulista) January 4, 2019

