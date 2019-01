Liderka ruchu antyszczepionkowego może mieć poważne problemy. Lekarz złożył pozew. Wyrok sądu za dwa tygodnie

Sprawa miała swój początek w 2016 roku. Lekarz złożył pozew przeciwko działaczce Stop Nop po tym, jak jedno z pism wystosowanych przez członków stowarzyszenia miało uderzyć w jego dobre imię.

Pismo, które miało wzburzyć lekarza było adresowane do premiera. Autorzy domagali się w nim, aby ujawniono powiązania osób decydujących o systemie szczepień w Polsce oraz odpowiedzialnych za refundację leków z koncernami farmaceutycznymi. W liście padło również nazwisko doktora Grzesiowskiego, który był wówczas członkiem Zespołu Ekspertów do Spraw Programu Szczepień Ochronnych przy Ministerstwie Zdrowia. Jest on zdania, że samo już rzucanie cienia podejrzeń na jego osobę uderza w jego dobre imię.

Doktor Grzesiowski, który jest pediatrą domaga się również od pani Sochy zadośćuczynienia w wysokości 100 tys. złotych, które mają zostać przekazane na rzecz jednego ze szpitali.

Liczymy na liczny udział poszkodowanych przez powikłania poszczepienne i przymus szczepień – napisała na Facebooku Justyna Socha.