Najpopularniejszy youtuber świata popiera Korwin-Mikkego! „Tak łatwo powiedzieć: jesteś obrzydliwą seksistowską świnią!” [VIDEO]

anusz Korwin-Mikke swoją wypowiedzią w Parlamencie Europejskim na temat tego, że kobiety zarabiają mniej nie przez seksizm pracodawców, ale przez to, że średnio są niższe, słabsze fizycznie czy mniej inteligentne podbił cały Internet. Nagranie poświęcone temu tematowi z kanału najpopularniejszego vlogera na YouTube zobaczyło już blisko 7,5 miliona osób.

Takiego sukcesu z wrzutki medialnej nie zaliczył przed nim żaden Polak. Liczba cytatów jaką wygenerował Janusz Korwin-Mikke przy pomocy trzech zupełnie oczywistych zdań wypowiedzianych 3 marca 2017 roku w europarlamencie jest tak wielka, że aż… trudna do oszacowania.

Kto zacytował Korwina? CNN, „Washington Post”, BBC, „Independent”, „Fortune”, UPI, Huffingtonpost, „Daily Mail”, „The Mirror”, „The Sun”, „Daily Telegraph”, „New York Post”, „Herald Tribune”, „Forbes”, „USA Today”, „Bild”, „Frankfurter Allgemeine Zeitung”, „Stern”, CBS.

Do tej listy dołączył „PewDiePie”, który jest najpopularniejszym vlogerem na YouTube. W swoim nagraniu przez pierwszych 10 minut w sposób ironiczny odnosi się do sposobu prowadzenia wywiadu w programie „Good Morning Britain” emitowanego na antenie ITV w Wielkiej Brytanii, ale także z odpowiedzi europosła.

W swoim vlogu PewDiePie przytacza także pewne badania, które potwierdzają to co mówił Korwin-Mikke. Sposób prowadzenia wspomnianego wywiadu był oczywiście skandaliczny, prowadzący nazywał swojego gościa świnią, a kiedy Korwin-Mikke nie zrozumiał pytania (być może przez problemy na łączach Warszawa-Londyn), to ten nazwał go „głupim”.

Vloger naśmiewał się też z prowadzącego, wskazując, że przecież dla dyskusji w programie nie ma znaczenia, co tak naprawdę europoseł powiedział. Ponadto ten idiota Morgan (dziennikarz) próbuje obalić statystyki przytaczając jeden przykład, swoją koleżankę, jako dowód.

Przyznaje też, że kiedy pierwszy raz oglądał to nagranie, nie zrozumiał, o co chodzi Korwin-Mikkemu. Zauważa też słusznie, że Korwin-Mikke nie powiedział, że kobiety powinny zarabiać mniej, ale że zarabiają mniej z tego powodu. To europoseł próbował wyjaśnić w trakcie programu.

PewDiePie przypomina też, że często można usłyszeć o różnicach w płacach pomiędzy mężczyznami i kobietami, ale wynika to z prostego zestawienia płac wszystkich mężczyzn i kobiet. Nie uwzględnia się przy tym, że kobiety pracują średnio mniej godzin, że wykonują inną pracę itd. Gdyby to wziąć pod uwagę, różnic w płacach prawie by nie było – zauważa Vloger.

I zadaje pytanie, które wskazuje, że oglądał więcej niż to wystąpienie Korwin-Mikkego: Gdyby kobiety za tą samą pracę zarabiały tyle samo, to czemu pracodawcy nie zatrudnialiby tylko kobiet?

Przedstawił też, całkiem dobrze, o co chodziło Korwin-Mikkemu. Istnieje wiele różnic w płacach, ale żadna z nich nie jest związana z płcią. Jeżeli jesteś niższy – w niektórych zawodach zarabiasz mniej, jeżeli jesteś mniej inteligentny – zarabiasz w niektórych zawodach mniej, jeżeli jesteś gruby = zarabiasz w niektórych zawodach mniej itd.

Vloger wskazuje też, że prowadzący chciał za wszelką cenę przedstawić swoją rację. Korwin-Mikke kilka razy mówił, że nie powiedział „powinny”, a jedynie wykazywał związek przyczynowo-skutkowy, ale do redaktora Morgana to nie docierało.