Kobieca polityk w USA ostro o Trumpie: doprowadzimy do odwołania tego s***a! Prezydent reaguje

Nowo wybrana przedstawicielka Demokratów w Kongresie odniosła się do prezydentury Donalda Trumpa deklarując impeachment „tego sku***a”. Doczekała się odpowiedzi od samego zainteresowanego.

Podczas swojego czwartkowego przemówienia Rashida Tlaib oznajmiła przed wiwatującym tłumem, że doprowadzi do impeachmentu prezydenta Trumpa mówiąc o nim „ten s***”.

Ludzie cię kochają, a ty wygrywasz, a kiedy twój syn patrzy na ciebie i mówi:” Mamo, spójrz, wygrałaś. Łobuzy nie wygrywają”. Powiedziałam: „Kochanie, nie wygrywają, ponieważ wejdziemy tam i doprowadzimy do Impeachmentu tego sk***a

W wywiadzie udzielonym dla Detroit Free Press , Tlaib przekonywała, że Trump musi zostać postawiony w stan oskarżenia w związku z „utrudnianiem sprawiedliwości, łamaniem umowy o wynagrodzeniach, nadużywaniem władzy” oraz innymi domniemanymi przestępstwami.

Prezydent Donald Trump jest bezpośrednim i poważnym zagrożeniem dla naszego kraju. Niemal codziennie atakuje naszą konstytucję, naszą demokrację, rządy prawa i ludzi, którzy są w tym kraju. Jego postępowanie doprowadziło do kryzysu konstytucyjnego, z którym musimy się zmierzyć – powiedziała.

Uwagi i ton wypowiedzi Tlaib nie wszystkim się spodobał a ona sama znalazła się w ogniu krytyki. Mimo to usilnie broniła swoich uwag twierdząc, że jej wulgarny język jest formą ochrony konstytucji.

Zawsze będę mówić prawdę do władzy. Nie chodzi tylko o Donalda Trumpa, ale o nas wszystkich. W obliczu kryzysu konstytucyjnego musimy powstać – broniła się.

W końcu doczekała się odpowiedzi od samego Donalda Trumpa, który zdaje się nieszczególnie przejął się groźbami świeżo upieczonej kongresmenki.

Jak można postawić w stan oskarżenia prezydenta, który wygrał być może największe wybory wszechczasów, nie zrobił nic złego (nie było żadnej zmowy z Rosją, to Demokraci się zmówili), miał najbardziej udane pierwsze dwa lata ze wszystkich prezydentów, i jest najbardziej popularnym Republikaninem w historii partii 93%? – napisał na Twitterze.

na to pytanie jednak Tlaib nie odpowiedziała.

