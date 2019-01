Ogromna awantura w McDonald. Sieć wycofała plastikowe słomki. Wściekły klient w furii rzucił się na kasjerkę! [VIDEO]

Ogromna awantura w McDonald w w St. Petersburgu w USA. Pod naciskiem eko-terrorystów, popularny fast food wycofał plastikowe słomki, jak się okazuje nie każdemu spodobał się ten ruch. Jeden mężczyzna z tego powodu rozpętał poważną awanturę. W ruch poszły pięści!

To niecodzienne nagranie nakręcone telefonem komórkowym trafiło do sieci i z miejsca stało się hitem. Do ogromnej awantury doprowadził 40-letni bezdomny Daniel Taylor, który nie dostał plastikowej słomki, to wywołało w nim istną furię.

Po odmowie dostania słomki zawył i w furii rzucił się z pięściami na pracownicę lokalu McDonald’s. Jednak miał pecha czarnoskóra kasjerka nie dała sobie dmuchać w kaszę, sama zacisnęła pieści i równie zajadle rzuciła się na przeciwnika.

Co ciekawe, poszkodowana Yasmine James powiedziała, że chociaż słomki nie są umieszczone w ogólnodostępnym miejscu, to dla Taylora jedna mogła się znaleźć.

Co więcej bezdomny zadzwonił na policję, by zgłosić, że został uderzony w głowę. Kopnął też w brzuch innego mężczyznę. Efekt? Został aresztowany za rozboje. Ostatecznie oskarżono go o napaść i pobicie.