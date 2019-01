Polacy podzieleni politycznie jak nigdy. Sondaż w sprawie wywiadu Wałęsy dla rosyjskiego portalu pokazuje bolesną prawdę

SW Research przeprowadził sondaż dla serwisu rp.pl w sprawie, czy wywiadem dla rosyjskiego portalu Sputnik, Lech Wałęsa zaszkodził polskiej racji stanu? Wyniki pokazują ogromne rozbicie polityczne polskiego społeczeństwa.

35% – uznało, że Wałęsa zaszkodził.

31% – miało przeciwne zdanie.

34% – nie miało w tej sprawie zdania.

Najbardziej krytyczni wobec Wałęsy były osoby o wykształceniu zawodowym (46%), czyli o takim, jakie ma eks-prezydent

Warto przypomnieć, że podczas tego wywiadu udzielonego również rosyjskiej agencji RIA Novosti Wałęsa chwalił rosyjskiego prezydenta Władimira Putina oraz stwierdził, że Polsce „bliżej do Moskwy niż do Nowego Jorku”.

W sprawie tego wywiadu wypowiedział się obecny prezydent Polski Andrzej Duda:

„Jest mi przykro, że pan prezydent Lech Wałęsa jako były, ale jednak prezydent Rzeczypospolitej, takie poglądy prezentuje. Nie są to poglądy, z którymi dzisiaj można by się zgodzić, jeśli ktoś zna historię Europy i jeżeli ktoś zna historię naszej części Europy, jeżeli ktoś w naszej części Europy żyje. Ale przede wszystkim, jeśli ktoś jest uczciwym politykiem” – ocenił prezydent Duda.

Same wyniki sondażu są przygnębiające. Prawie dokładnie pokrywają się z podziałem politycznym. 35% to zwolennicy PiSu, 31% to zwolennicy opozycji spod znaku KO, a 34% to zwolennicy innych ugrupowań lub tacy, których polityka nie interesuje w ogóle.

To wszystko świadczy, że podziały polityczne są „zabetonowane” na długo i wiele spraw jest z tego powodu ocenianych nie pod względem merytorycznym, ale tylko ze względu na przynależność do danego obozu politycznego.

Źródło: Rzeczpospolita