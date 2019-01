Protesty w Krakowie. Mieszkańcy Kazimierza nie chcą pierwszej w Polsce strefy czystego transportu

Pierwsza strefa czystego transportu w Polsce powstała w krakowskiej dzielnicy Kazimierz w ten weekend.

Kazimierz to dzielnica chętnie odwiedzana przez turystów. Teraz już jednak na plac Nowy i kilkanaście sąsiednich innych ulic mogą wjeżdżać jedynie pojazdy elektryczne, napędzane wodorem albo gazem CNG.

Zakaz wjazdu dopuszcza kilka wyjątków. Nie obowiązuje mieszkańców strefy, przedsiębiorców, którzy mają tam siedzibę swojej firmy, niepełnosprawnych osób oraz taksówkarzy.

– Zainteresowani mieszkańcy mogą od nas uzyskać identyfikatory do włożenia za szybę auta. Będziemy je wydawać najwcześniej za 10 dni – mówił Bartosz Piłat z Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie.

Kontrolę będzie przeprowadzać policja i straż miejska. Mandat za złamanie przepisów grozi mandat do 500 zł, bez naliczania punktów karnych.

Strefa, ze względu na sprzeciw części radnych i protesty mieszkańców, będzie obowiązywać na razie przez pół roku, ale jej funkcjonowanie może zostać przedłużone, jeśli to rozwiązanie spowoduje zmniejszenie liczby samochodów wjeżdżających do tej dzielnicy.

– To okres, w którym chcemy sprawdzić funkcjonowanie strefy i nabrać doświadczeń praktycznych i formalno-prawnych m.in. odkryć zalety i mankamenty tego rozwiązania. Być może mieszkańcy i przedsiębiorcy zgłoszą nam uwagi, których nie mieli wcześniej podczas konsultacji społecznych. Tylko testując strefę na małym terenie, możemy myśleć o jej stworzeniu w przyszłości na większym obszarze Krakowa – powiedział Bartosz Piłat z zarządu Transportu Miejskiego w Krakowie.

Strefa czystego transportu w Krakowie obejmuje: plac Nowy i ulice: Miodową (na odcinku od ul. Krakowskiej do ul. Bożego Ciała), ul. Bożego Ciała (na odcinku od ul. Św. Wawrzyńca do ul. Miodowej), ul. Meiselsa (na odcinku od Placu Nowego do ślepego zakończenia za ul. Bożego Ciała), ul. Józefa, ul. Nową, ul. Estery, ul. Warszauera, ul. Kupa, ul. Izaaka, ul. Jakuba, ul. Wąską, ul. Bartosza, ul. Szeroką, ul. Ciemną, ul. Lewkowa, ul. Na Przejściu oraz plac Bawół.

