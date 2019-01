Strzelanina w USA. Trzy osoby nie żyją, cztery ranne po „kłótni” na kręgielni [DRASTYCZNE WIDEO]

Trzy osoby zginęły, a cztery zostały ranne w strzelaninie w kręgielni w mieście Torrance pod Los Angeles – poinformowała lokalna policja. Strzały padły po północy czasu lokalnego w nocy z piątku na sobotę.

Świadkowie relacjonują, że przed strzelaniną na terenie kręgielni Gable House Bowl doszło do kłótni. Na miejscu znajdują się jednostki policji. Służby bezpieczeństwa apelują, by nie zbliżać się do budynku.

Media nie podają na razie przyczyn strzelaniny. Trwa śledztwo; nie wiadomo czy policja zatrzymała sprawcę lub sprawców zbrodni.

Pracownicy kręgielni w wypowiedziach dla mediów utrzymują, że w ich miejscu pracy rzadko dochodziło do przemocy.