Ukraińcy chcą klauna na prezydenta? Rosną szansę komika Zelenskiego. Ma szansę wejść do drugiej tury

Ostatni sondaż opublikowany na znanym portalu Europe Elects potwierdza, że znany ukraiński komik Wołodymir Zeleński jest coraz bardziej popularny jako kandydat na prezydenta.

W tej chwili w sondażu prowadzi była premier Julia Tymoszenko z 20-procentowym poparciem. Drugi jest właśnie Zeleński, na którego chce głosować 12 proc. wyborców.

Trzecim jest obecny prezydent Pawło Poroszenko, który, podobnie jak Zelenski, ma 12 proc. poparcia. To ogromny spadek, ponieważ Poroszenko miał swego czasu poparcie na poziomie 55 proc.

Upadek Poroszenki jest jeszcze większy niż Marcona.

Ewentualne wejście Zelenskiego do drugiej tury nie powinno być więc niespodzianką. W sytuacji całkowitego załamania się autorytetu aktualnie rządzących ludzie wybierają różnego rodzaju niekonwencjonalne rozwiązania. Świadczyć o tym może polityczna kariera włoskiego komika Beppe Grillo.

Zelenski, który znany jest również z parodiowania najwyższych dostojników państwa, teraz ma szansę sam nim zostać.

Ukraine: Presidential election on 31 March 2019. According to the average of polls published in December 2018, former Prime Minister Tymoshenko (B-EPP) has the best chances to win the election in run-off. #Ukraine #Poroshenko #Тимошенко #Порошенко #Вибори #Вибори2019 pic.twitter.com/9sfjx3kRvG

— Europe Elects (@EuropeElects) 4 stycznia 2019