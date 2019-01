Wystarczy nie kraść… ale rozdawać można! Swoim. Duda przyznał pracownikom kancelarii po 500+ podwyżki

500+ dla każdego urzędnika w kancelarii prezydenta. Takie zarządzenie podpisał niedawno Andrzej Duda. Oznacza to, że od stycznia pracownicy otrzymają podwyżkę w maksymalnej wysokości 500zł.

Co ważne, kwota 500zł to góra możliwa granica. Zarobki w kancelarii określane są w przedziałach załączonych do prezydenckiego zarządzenia. Najwięcej pieniędzy dostaną zatem przedstawiciele stanowisk kierowniczych, doradczych i wspomagających.

Według dziennikarzy radia RMF FM, którzy jako pierwsi dotarli do tych informacji, podwyżki mają być „uznaniowe”.

Obecnie stawki wynagrodzenia zasadniczego sięgają maksymalnie 12,5 tysiąca złotych, to w przypadku dyrektora generalnego. Nieco mniej zarabiają dyrektorzy, mówimy tu o przedziale od 8 do 12 tys. zł. Najmniej zarabiają kierownicy, którzy mogą liczyć na wypłatę w wysokości 6,5 – 11 tys. zł.

Do chwili obecnej, pomimo pytań wysyłanych przez dziennikarzy, Kancelaria prezydenta nie potwierdziła informacji, którzy pracownicy otrzymają dodatkowe 500zł.

