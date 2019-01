Zima w Polsce zaatakowała! Porównanie tych dwóch zdjęć z jednego miejsca mówi wszystko [VIDEO/FOTO]

W polskich górach panują bardzo trudne warunki zimowe. Utrzymuje się wysokie zagrożenie lawinowe. W Tatrach osiągnęło 4 stopień w pięciostopniowej skali.

W schroniskach górskich w Dolinie Pięciu Stawów Polskich, nad Morskim Okiem i w Dolinie Roztoki utknęło około 50 turystów, którzy z uwagi na niebezpieczeństwo zejścia lawin, muszą pozostać w schroniskach do poprawy sytuacji.

Dziś ewakuowano za pomocą śmigłowca 21 turystów, którzy utknęli w schronisku w Dolinie Pięciu Stawów Polskich. Dopiero filmy i zdjęcia pokazują jak wiele śniegu znajduje jest wokół niego (część nawiana przez wiatr). Skalę oddaje dopiero jedno z nich pokazuje schronisko w lecie i dziś.

The summer and this morning the hostel in Dolina Pięciu Stawów Polskich, #Tatras mountains, #Poland this morning 4th January. Anyone notice a slight difference???? Report; @piecstawow #severeweather #extremeweather #Europe pic.twitter.com/fpAps4F4Wx

