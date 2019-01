Bartosz Kurek czy Kamil Stoch? Żywiołowe dyskusje po decyzji o przyznaniu tytułu Sportowca Roku 2018

Kamil Stoch i Bartosz Kurek to niewątpliwie dwaj wspaniali Polscy sportowcy. Obydwaj z ogromnymi sukcesami w 2018 roku. To właśnie ten drugi, kapitan reprezentacji Polski w siatkówce otrzymał tytuł Sportowca Roku. Czy to właściwa decyzja? Internauci są podzieleni.

Siatkarski mistrz świata i najbardziej wartościowy zawodnik tej imprezy (MVP) Bartosz Kurek został najlepszym sportowcem Polski 2018 roku w 84. plebiscycie „Przeglądu Sportowego”, organizowanym wspólnie z telewizją Polsat.

Kurek jest pierwszym w historii siatkarzem, który wygrał ten plebiscyt. Jego postawę doceniono także poza krajem – został najlepszym siatkarzem Europy 2018 roku.

Drugie miejsce w plebiscycie „PS” zajął triumfator dwóch poprzednich edycji – Kamil Stoch. Słynny skoczek zdobył podczas igrzysk w Pjongczangu złoty medal na dużym obiekcie i brąz wraz z kolegami w drużynie, zwyciężył w Turnieju Czterech Skoczni oraz wywalczył dwa krążki mistrzostw świata w lotach – srebro indywidualnie i brąz w drużynie.

Ostatnia pozycja na podium należała do kapitana „złotej” drużyny siatkarskiej Michała Kubiaka.

Wynik plebiscytu wzbudził już małe kontrowersje i dyskusję fanów Kamila i Bartosza.

„Od lat sportowcem numer jeden jeśli chodzi o sukcesy, wyniki, zachowanie, sportową klasę jest Kamil Stoch. Sportowiec kompletny” – pisze użytkownik twittera Paweł Włodarczak.

„A złoto na igrzyskach to nie? Kamil Stoch przegrał z bardziej popularnym sportem i takie jest życie” – wtóruje mu Julian Bomba.

Faktycznie, czytając komentarze internautów widać doskonale, że decyzja o przyznaniu tytułu wywołała ogromne kontrowersje. Pomimo, że oficjalnie był to plebiscyt w którym liczyły się oddane przez publiczność głosy, to nie brakuje opinii, że konkurs był „ustawiony” przez stację telewizją Polsat, która od lat wspiera siatkówkę w Polsce.

„Skoki i Stoch to opcja rządowa… stąd bojaźń” – napisał Wlado Pentel.

„Oczywiście Polsat musiał swoją gwiazdę wybrać skoro Stoch nie wygrał. Słabe to” – dodaje Marek Śnieżko.

Na twitterze oraz innych mediach społecznościowych z trudem szukać obrońców Bartosza Kurka. Siatkarz mimo, że należy do sportowców lubianych przez społeczeństwo, w tym wypadku jest mocno krytykowany. Podstawowym zarzutem jest fakt, iż dyscyplina jaką reprezentuje jest sportem drużynowym i wyróżnienie jednego gracza za sukces całej ekipy jest znaczącym błędem.

Pomimo długiego czasu poszukiwań, nie udało nam się odnaleźć komentarza, który jednoznacznie broniłby decyzji o przyznaniu nagrody siatkarzowi.

W całej tej sytuacji najbardziej jednak smuci fakt, iż Polacy są narodem, który jest w stanie zbudować ogromną kłótnię tylko na podstawie plebiscytu na najlepszego sportowca roku. To pokazuje, jak łatwym do podziału narodem jesteśmy i jak szybko jesteśmy w stanie dać się wyprowadzić z równowagi, gdy decyzja w mało znaczącej sprawie jest nie po naszej myśli.

Źródło: Twitter.com / NCzas.com