Hu hu ha, zima coraz bardziej zła! Temperatura w nocy może „dać w kość”. IMGW wydało ostrzeżenia [ZDJĘCIA]

To będzie bardzo ciężka noc dla setek tysięcy Polaków. IMGW ostrzega, na Podlasiu temperatura spaść może do -16 stopni C. W pozostałej części kraju nadal obficie padać będzie śnieg.

Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, ostrzeżeniem przed mrozem objęte zostały powiaty: augustowski, białostocki, Białystok, bielski, grajewski, hajnowski, moniecki, sejneński, sokólski, suwalski, Suwałki.

Meteorolodzy przewidują, że temperatura minimalna w nocy miejscami może wahać się od -16 st. do -11 st. Temperatura maksymalna w dzień wyniesie od -7 st. do -4 st. C.

To jednak nie wszystko. Przez całą noc w zdecydowanej większości kraju przewidywane są opady śniegu. I choć nieodłącznie kojarzy nam się to z zimą, to patrząc na ilość dni, gdy nieprzerwanie pada to sytuacja w niektórych regionach może stać się bardzo niebezpieczna.

Przypomnijmy, już wczoraj stacje położone w wysokich partiach górskich informowały, iż na Kasprowym Wierchu znajduje się blisko 2 metrowa warstwa śniegu.

O tym, jak wygląda zima wygląda zima w Polsce najlepiej dowiadujemy się ze zdjęć publikowanych między innymi na twitterowych kontach.

Zima jak powrót do dzieciństwa…

Źródło: IMGW / Twitter.com / NCzas.com