Jasna opinia Polaków o rządowych „Ławkach Niepodległości”. Sprawdź wyniki SONDAŻU

Polacy mają jasną opinię w sprawie czegoś, co nazywane jest „Ławką Niepodległości”, ale wskazuje na to jedynie nazwa, bo już wygląd nie koniecznie. „Ławka Niepodległości” od rządu jest droga i nieestetyczna. Opinie Polaków na jej temat nie mogą dziwić.

Ministerstwo Obrony Narodowej wydało do spółki z samorządami kilka milionów złotych na „Ławki Niepodległości”. Miały one kosztować około 20-30 tysięcy złotych, przykład z Lublina pokazał jednak, że w sumie koszt instalacji ławek wyniósł około 80 tysięcy złotych.

Ławki, które z ławkami nie mają wiele wspólnego, już pojawiają się na ulicach polskich miast. O gustach się nie dyskutuje, ale jak one wyglądają każdy widzi. Sondaż SW Research dla serwisu rp.pl pokazuje, że Polakom raczej nie przypadły one do gustu.

Aż 66 procent badanych nie popiera budowy „Ławek Niepodległości”, pomysł ten popiera 16 procent, a zdania nie ma 18 procent respondentów. Niestety nie sprecyzowany w tym pytaniu, czy badani nie popierają w ogóle budowy ławek, czy też tego, jak zostało to wykonane.

– Częściej przeciwnikami pomysłu budowy tych ławek są osoby powyżej 50 lat (77 proc.), o wykształceniu zasadniczy zawodowym lub niższym (71 proc.), dochodzie netto od 3001 do 5000 zł (73 proc.) oraz ankietowani z miast od 20 do 99 tys. mieszkańców (72 proc.) – podkreśla Piotr Zimolzak z agencji badawczej SW Research.