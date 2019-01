Kilkaset Orszaków Trzech Króli w całej Polsce. Ulicami miast przeszło ponad milion Polaków!

W Orszakach Trzech Króli, które w niedzielę przeszły ulicami całej Polski, przeszło w sumie 1,2 mln osób. Najwięcej uczestników zgromadził orszak warszawski, w którym udział wzięło 60 tys. osób – poinformowała PAP rzeczniczka prasowa Fundacji Orszak Trzech Króli Jolanta Stachacz.

Orszaki Trzech Króli przeszły w niedzielę ulicami 752 miejscowości w kraju i 22 poza granicami Polski.

Jak zaznaczyła Stachacz, warszawski orszak był najliczniejszy. Drugim co do wielkości był Orszak Trzech Króli w Krakowie. „Nie mamy informacji o żadnych nieprawidłowościach czy wypadkach. Pochody były barwne, radosne, rodzinne i bezpieczne” – powiedziała Stachacz.

Tegoroczne hasło orszaków – „Odnowi oblicze ziemi” – nawiązywało do słów papieża Jana Pawła II wypowiedzianych w 1979 r. w Warszawie. Stachacz zaznaczyła, że w czasie orszaku prowadzona była zbiórka pieniędzy „Podaruj dzieciom wakacje”, z której dochód zostanie przekazany na dofinansowanie wakacyjnych wyjazdów dzieci i młodzieży z ubogich rodzin. „Trwa liczenie zebranych pieniędzy. Informacje o tym, ile pieniędzy udało się zebrać, będą znane dopiero jutro” – poinformowała.

Organizatorem orszaku jest Fundacja Orszak Trzech Króli. Inicjatywa zorganizowania ulicznych jasełek powstała w 2008 r. w prowadzonej przez Stowarzyszenie „Sternik” szkole „Żagle”.

Kościół katolicki 6 stycznia obchodzi uroczystość Objawienia Pańskiego, czyli święto Trzech Króli: Kacpra, Melchiora i Baltazara. Uroczystość Trzech Króli obchodzona jest także jako dzień misyjny. Od 2011 r. 6 stycznia jest dniem ustawowo wolnym od pracy.

Według Ewangelii św. Mateusza za panowania w Judei króla Heroda do Betlejem przybyli ze Wschodu mędrcy, gdyż prorocy przepowiedzieli, że urodził się król żydowski. Mędrców w średniowieczu zaczęto nazywać Trzema Królami i nazwa ta przetrwała do czasów obecnych. Ich imiona pojawiły się dopiero w VIII w. W XII w. Kacpra, Melchiora i Baltazara uznano za przedstawicieli Europy, Azji i Afryki. Relikwie mędrców przechowywane są do dziś w Kolonii w Niemczech. (PAP)