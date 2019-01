Niedzielne protesty „Żółtych Kamizelek” we Francji zdominowały marsze kobiet. Brigitte Bardot popiera protest [VIDEO]

Kobiety protestowały w niedzielę popierając ruch „Żółtych kamizelek”. W wielu miastach odbyły się marsze kobiet. Miały zupełnie inny charakter od tych niż te organizowane w Polsce. Protest popiera między innymi Brigitte Bardot

Ten weekend upłynął pod znakiem dalszych protesty uczestników ruchu „Żółtych kamizelek”. Niedzielę zdominowały marsze kobiet popierających postulaty protestujących i wzywających do ograniczenia agresji ze strony służb porządkowych.

Kobiety wyszły na ulice wielu francuskich miast i pokazały, że protesty „Żółtych kamizelek”, mogą mieć także inne oblicze. Kobiety z żółtymi balonami i w czapkach frygijskich, które są symbolem rewolucji francuskiej, odśpiewały Marsyliankę na schodach Opery Bastille położonej przy placu Bastylii.

Organizatorki marszu „Kobiety w żółtych kamizelkach” napisały na Facebooku, że chcą zademonstrować w inny sposób, bo przemoc obecna w trakcie protestów, całkowicie zdominowała przekaz medialny, przesłaniając istotę protestów.

-To wydarzenie nie jest feministyczne, ale ma na celu nadanie temu ruchowi innego wizerunku – napisały organizatorki.

– Rząd chce, abyśmy wyglądali jak zbiry, ale dzisiaj jesteśmy matkami, babciami, jesteśmy córkami, siostrami wszystkich obywateli i chcemy powiedzieć, że nasz gniew jest uzasadniony. To podczas kryzysów społecznych prawa kobiet są najbardziej zagrożone – powiedziała Chloé Tessier, 28-letnia instruktorka jazdy konnej.

Women are marching today in Lyon, France demanding for a better economic life. No media coverage on this strong movement!! #GiletsJaunes pic.twitter.com/bBmJouh8r4

— Armani (@armani_salado) January 6, 2019