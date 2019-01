Podwyżki w Kancelarii Prezydenta. Zobacz, o ile więcej zarobią pracownicy Andrzeja Dudy

Zarobki pracowników najważniejszych urzędów w Polsce nie zwalają z nóg. Mimo tego wydajemy na nie ogromne kwoty. Jak to się dzieje? Wszystko przez to, że w urzędach centralnych pracuje zdecydowanie więcej osób, niż jest to niezbędne do ich sprawnego działania.

Zgodnie z rozporządzeniem Prezydenta Andrzeja Dudy pracownicy jego Kancelarii mogą liczyć na podwyżki. Każdy z nich może liczyć na swoiste „500 plus”, czyli 500 złotych podwyżki.

Jednak niektórzy mocno się przeliczą, podwyżki nie są jednak obligatoryjne. To oznacza, że wzrost płac nie będzie automatyczny, ale każdy przypadek może być rozpatrywany osobno.

Jedynym pewnikiem jest właściwie to, że żadna z podwyżek nie wyniesie więcej niż 500 złotych. Na wzrost wynagrodzeń mogą liczyć pracownicy zatrudnieni na stanowiskach kierowniczych, doradczych, samodzielnych i wspomagających.

Zmianom ulegają górne granice płac i obecnie będą one wynosić 12 500 złotych – dla dyrektora generalnego Kancelarii Prezydenta, 11 000 złotych – dla dyrektora i kierownika zespołu oraz 4 000 złotych – dla referenta.

Źródło: RMF FM