Sensacyjne odkrycie lubelskich naukowców. Dżdżownice wyleczą raka płuc! „80-procentowa skuteczność”

Naukowcy z Uniwersytetu Marii Skłodowskiej-Curie Lubelska opatentowali preparat działający na komórki nowotworowe. Substancja wytwarzana jest z płynu celomatycznego dżdżownicy denrobaena veneta.

– To jest preparat, który działa na razie w warunkach laboratoryjnych na raka płuca prawie w 80 proc. Nie zaobserwowano negatywnego działania na komórki zdrowe. To jeszcze nie jest lek, bo przed nami długa droga – powiedziała dr hab. Marta Fiołka z Zakładu Immunobiologii Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS portalowi Gosc.pl

Substancje pozyskiwane z dżdżownic niszczą komórki rakowe. Problem polega jednak na tym, że wpływają także na te zdrowe. Lubelscy naukowcy starali się stworzyć takie warunki działania preparatu, by nie niszczył on zdrowych komórek, a tylko nowotworowe.

– Ogrzewaliśmy płyn w różnych warunkach i przy różnym stężeniu białka. I udało się znaleźć takie warunki, w których pojawiło się działanie selektywne – jest działanie na komórki raka płuca i nie ma działania na komórki nabłonka ludzkiego i na komórki fibroblastów skóry ludzkiej – precyzuje M. Fiołka z UMCS.w rozmowie z portalem Gosc.pl.

Naukowcom z UMCS i Uniwersytetu Medycznego M w Lublinie, udało się opracować preparat z płynu celomatycznego dżdżownicy denrobaena veneta, który niszczy w badaniach in vitro komórki raka płuc A549 w 75-80 proc.

– Jest to nowe rozwiązanie w naszym regionie, ale i na świecie. Jeszcze nikt takiego preparatu nie opracował. Patent otwiera nam dalszą furtkę do badań. Mamy ochroniony pomysł, nikt go nam w Polsce nie podbierze, możemy spokojnie dalej pracować i pod tymi badaniami się dalej podpisywać – wyjaśnia prof. Fiołka.