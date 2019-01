Świat na krawędzi wojny. Amerykański okręt wpłynął na Morze Czarne. Jak zareaguje Rosja?

Amerykański okręt, USS Fort McHenry (LSD 43), zmierza w kierunku cieśniny Bosfor i Dardanelle z zamiarem wpłynięcia na Morze Czarne. U.S. Navy nie podaje czy będzie próbował przepłynąć przez Cieśninę Kerczeńską gdzie doszło do incydentu w wyniku którego rosyjska FSB aresztowała 3 ukraińskie jednostki.

Dowództwo amerykańskiej 6 tej floty poinformowało, że okręt USS Fort McHenry (LSD 43) rozpoczął operację mającą na celu przejście cieśnin Bosfor i Dardanelle wejście na Morze Czarne.

– Wejście USS Fort McHenry na Morze Czarne potwierdza nasze wspólne dążenie do bezpieczeństwa na tym akwenie, wzmacnia silne relacje z naszymi sojusznikami i partnerami NATO w regionie – powiedziała Wiceadmirał, Lisa M. Franchetti, dowodząca 6 Flotą USA. – Nasze rutynowe operacje na Morzu Czarnym demonstrują jednocześnie elastyczność i możliwości sił morskich 6 tej Floty – dodała.

#USSFortMcHenry ’s transit into the #BlackSea reaffirms our collective resolve to Black Sea security & enhances our strong relationships with our @NATO allies & partners in the region. – VADM Franchetti, commander, #US6thFleet #Power4Peace Read: https://t.co/CJSRkGDG91 @USNavy

Tureccy spotterzy informują, że USS Fort McHenry (LSD 43) wszedł już na wody Morza Czarnego

.@usnavy returns to BlackSea for the first time since the Sea of Azov crisis: @USNavyEurope Whidbey Island class dock landing ship USS Fort McHenry

LSD43 with embarked elements of the 22nd Marine Expeditionary Unit transited Bosphorus towards the Black Sea. TCSG5 escorted LSD43. pic.twitter.com/tfQOTjCTsE

— Yörük Işık (@YorukIsik) January 6, 2019