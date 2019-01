Wiemy ile dokładnie można zarobić na You Tube! Łukasz Budowlaniec przerwał zmowę milczenia i pokazał ile naprawdę można dostać za filmiki

O zarobkach youtuberów krążą po sieci prawdziwe legendy. Znane są historie młodych Amerykanów, którzy na filmikach zarobili miliony. W Polsce youtuberów jest też całkiem sporo. Jednak żaden z nich nigdy nie zdecydował się na ujawnienie ile właściwie dostaje pieniędzy. Do grudnia zeszłego roku. Kilkanaście dni temu zmowę milczenia przerwał bloger o ksywce Łukasz Budowlaniec. Jak się okazuje w rok zarobił prawie 100 tysięcy złotych!

Łukasz Budowlaniec nie tylko się przyznał, ale dokładnie pokazał te zarobki na swoim panelu youtuba:

Te kwoty youtube przysyła bez VAT-u. Bloger musi jeszcze od nich odprowadzić podatek dochodowy. Co zostanie – należy już tylko do niego. Budowlaniec, jak ksywka wskazuje, prowadzi bloga o tematyce budowlanej. Ma ok 112 tys. subskrybentów a jego filmiki uzyskują publiczność na poziomie kilkudziesięciu tysięcy widzów każdy. Od czasu do czasu udaje mu się przebić powyżej 100 tys. Filmiki wstawia niemal codziennie.