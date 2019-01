Alexandria Ocasio-Cortez proponuje 70% podatek dla najbogatszych w USA. Amerykańska Partia Demokratyczna skręca niebezpiecznie w lewo (VIDEO)

Alexandria Ocasio-Cortez zaproponowała wprowadzenie 70% podatku dla najbogatszych w USA. Partia Demokratyczna w USA skręca coraz bardziej w lewo.

Alexandria Ocasio-Cortez ma 29 lat i jest najmłodszą w historii kobietą wybraną do Kongresu USA. Została członkiem Izby Reprezentantów 3 stycznia 2019. Ale nie wiek ale poglądy są tu istotne. Tak jak w przypadku Berniego Sandersa, który niemal wygrał prawybory w Partii Demokratycznej, możemy mówić o tym, iż jest to typowa socjalistka. Ocasio-Cortez jedną z czołowych postaci stojących za sukcesem wewnątrzpartyjnej kampanii Sandersa.

Alexandria Ocasio-Cortez udzieliła wywiadu telewizji CBS. Zaproponowała w nim aby wprowadzić progresywny podatek dochodowy, znany doskonale z nie mogącej wyzwolić się z okowów socjalizmu Europy. Stawka dla najlepiej zarabiających wyniosłaby 70%. Twierdzi, że taki system obowiązywał do czasu reform podatkowych wprowadzonych przez prezydenta Ronalda Regana. Podatek miałby sfinansować program wprowadzenia gospodarki zeroemisyjnej w USA do 2030 roku co jet oczywistą mrzonką zarówno jeżeli chodzi o założony czas jak i związany z tym poziom kosztów.



Urzędujący prezydent Donald Trump ma zupełnie odmienną wizję systemu podatkowego. Chce niskich stawek. Obniżył podatek dla najlepiej zarabiających z 39,6% do 37%.

Alexandria Ocasio-Cortez stwierdziła także w trakcie wywiadu, że nie ma wątpliwości iż, Donald Trump jest rasistą.



Ocasio-Cortez uważa, że Partia Demokratyczna idzie na zbyt daleko idące kompromisy i powinna działać bardziej zdecydowanie. Sama uważa się za radykała.

