Braun do lewackiej dziennikarki z „Wyborczej”: „My nie jesteśmy antyeuropejscy, ale antyunijni. Jesteśmy proeuropejscy” [WIDEO]

W Sejmie odbyła się wspólna konferencja prasowa Janusza Korwin-Mikkego, Roberta Winnickiego i Grzegorza Brauna. Poinformowano o wspólnym starcie w wyborach do europarlamentu, poinformowano o planie przystąpienia posła Liroya-Marca do koalicji a także ogłoszono hasło kampanii. Zwrócono również uwagę, że koalicja nie jest antyeuropejska, lecz antyunijna i proeruopejska.

Koalicja Wolności i Ruchu Narodowego do europarlamentu powstała już w zeszłym miesiącu. Zapowiedziano, że jest ona otwarta dla wszystkich uniosceptycznych środowisk. Z zaproszenia skorzystał Grzegorz Braun i dzisiaj oficjalnie potwierdzono wspólny start w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

– Formułujemy koalicję nie eurosceptyczną, ale jedyną koalicję propolską i ja do takiej koalicji dziś przystąpiłem – powiedział Grzegorz Braun. – Tworzymy koalicję, która rzuci wyzwanie PiS po tej stronie sceny politycznej, ale też zmobilizuje nowych wyborców. Ta koalicja przyciągnie wyborców zawiedzionych rządami PiS – dodał Robert Winnicki z Ruchu Narodowego.

Zapowiedziano także, że do koalicji dołączy również poseł Liroy-Marzec. – Dzisiaj to są cztery środowiska reprezentowane przez pana Grzegorza Brauna, Janusza Korwin-Mikkego, przeze mnie i przez nieobecnego posła Piotra Liroya-Marca „Skuteczni”. Rozmowy z kolejnymi postaciami trwają – zapowiedział poseł Winnicki.

Oficjalnym hasłem kampanii, jak zapowiedział Grzegorz Braun, będzie „Aby Polska była Polską”.

Janusz Korwin-Mikke podkreślił też, że „protestują przeciwko nazywaniu ich antyeuropejskimi”, co zrobiła pracownica „Gazety Wyborczej” podczas zadawania pytań. – My nie jesteśmy anty. My jesteśmy proeuropejscy – wyjaśnił Grzegorz Braun. – Jesteśmy za tym, abyście państwo mieli państwo – dodał.

