Rozdano „Złote Globy”. „Bohemian Rapsody” z nagrodą dla najlepszego filmu i aktora

Rozdano „Złote Globy”, jedne z najważniejszych nagród środowiska filmowego. Wielki sukces „Bohemian Rapsody” opisujący historię legendarnego zespołu Queen, który zdobył nagrodą dla najlepszego filmu dramatycznego. Zobacz listę laureatów 76 edycji konkursu.

Uroczystość wręczenia „Złotych Globów” odbyła się w Beverly Hilton Hotel w Los Angeles. Największym zwycięzcą został film „Bohemian Rapsody” opisujący historię legendarnego zespołu Queen. Został wyróżniony nagrodą dla najlepszego filmu dramatycznego.

Nagrodę dla najlepszego aktora w filmie dramatycznym otrzymał także wcielający się w postać Freddiego Mercury aktor Rami Malek.

A euphoric @ItsRamiMalek was kind enough to make his first stop after winning to talk with the HFPA about his #GoldenGlobes win! pic.twitter.com/910ZiiaVYx

