Szok! Zwycięzca „Złotych Globów”, popularny aktor Christian Bale, podziękował szatanowi! [VIDEO]

Jak widać po wybitnym aktorze Christianie Bale’u, żartować to trzeba umieć. Podczas gali wręczenia Złotych Globów za 2018 rok Bale zszokował wszystkich. Otóż zdobywca statuetki dla najlepszego aktora w komedii lub musicalu podziękował za inspirację samemu szatanowi.

Christian Bale został nagrodzony za wcielenie się w rolę Dicka Cheneya w filmie „Vice”. By zaistnieć w mediach i by znów jego osoba trafiła na okładki pierwszych stron gazet, aktor zaczął dość długi negatywny monolog, o granej przez niego postaci. Jak widać, aktor dużą niechęcią darzy polityków partii Donalda Trumpa republikanów.

W żartach stwierdził, że mógłby zagrać kolejnego po Cheneyu „pozbawionego uroku” mężczyznę, jak np. senatora Mitcha McConnella.

Dziękując za wsparcie podczas kręcenia filmu „Vice”, Christian Bale wspomniał o samym szatanie.

„Dziękuję ci, szatanie, za inspirację dotyczącą tego, jak zagrać tę rolę” – stwierdził chyba żartem aktor.

Oczywiście an takie słowa, zareagowali przedstawiciele Kościoła Szatana, którzy w tweecie podkreślili, że dla nich szatan jest symbolem „dumy, wolności i indywidualizmu oraz służy zewnętrznej metaforycznej projekcji naszego największego potencjału”.

To us, Satan is a symbol of pride, liberty and individualism, and it serves as an external metaphorical projection of our highest personal potential. As Mr. Bale's own talent and skill won him the award, this is fitting. Hail Christian! Hail Satan! https://t.co/ILuK8TFZXi

— The Church Of Satan (@ChurchofSatan) January 7, 2019