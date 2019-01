Wielka Brytania w szoku. Piłkarska legenda Wayne Ronney zatrzymany przez policję! Był kompletnie pijany

Cała Wielka Brytania jest w szoku. Wayne Rooney został zatrzymany przez policję. Do zatrzymania miało dojść w grudniu na lotnisku w Stanach Zjednoczonych. Piłkarz miał być kompletnie pijany.

„BBC News” informuje, że Wayne Rooney został aresztowany 16 grudnia, ale dotychczas wieści te utrzymywane były w ścisłej tajemnicy. Gdy wyszły na jaw, zaczęła mówić o nich cała Anglia. Piłkarz ma być załamany.

Według angielskich mediów powodem zatrzymania legendy brytyjskiej piłki miało być m.in. publiczne przeklinanie na lotnisku w Waszyngtonie. Anglicy informują także, że w chwili zdarzenia „Roo” był pijany.

Sprawa trafiła do sądu, ale wiemy, że do rozprawy nie dojdzie, bowiem Rooney zapłacił już karę. Sama kara finansowa do najwyższych nie należała, bowiem na Anglika nałożono w sumie 116 dolarów grzywny. Dla zawodnika, który zarabia miliony funtów rocznie to drobne.

Rooney jest obecnie zawodnikiem D.C. United, do którego latem ubiegłego roku przeszedł z Evertonu. W pierwszym sezonie MLS strzelił 12 goli i zanotował sześć asyst w 20 spotkaniach.

Oprócz Evertonu i D.C. United, Rooney reprezentował też Manchester United. W drużynie Czerwonych Diabłów grał w latach 2004-2017. W dorosłej reprezentacji Anglii strzelił 53 bramki.

Źródło: BBC News