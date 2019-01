Wizja Jackowskiego na 2019 rok! Mówi o tym, co czeka Polskę i Europę. „Będzie to coś wielkiego i strasznego”

Jasnowidz Krzysztof Jackowski przepowiada co czeka Polskę w 2019 r. W swojej wizji mówi nam kto wygra nadchodzące wybory parlamentarne oraz kto okaże się największym przegranym. Wizjoner z Człuchowa opowiada, co dokładnie wydarzy się w 2019 roku i jak te wydarzenia wpłynął na Polskę i Polaków.

Na łamach „Super Expressu” Krzysztof Jackowski opowiada jakie wizję ma na 2019 rok, jeżeli chodzi o Polskie sprawy. Wypowiedział się o nadchodzących wyborach i zmianach w podatkach jakie mają nas czekać.

– Wybory wygra Prawo i Sprawiedliwość, ale już nie taką przewagą jak w 2015 roku. PiS nie będzie już mógł samodzielnie rządzić, więc zacznie szukać koalicjanta. Największym wygranym okaże się Grzegorz Schetyna. Po wyborach wypłynie jako lider – zaczyna jasnowidz z Człuchowa.

Jackowski przepowiada też, co czeka rząd PiS i premiera Morawieckiego w przyszłym roku.

– Wiosną 2019 roku szykuje się wokół Mateusza Morawieckiego gorąca atmosfera związana z pewną ustawą, którą on poprze i wprowadzi w życie. Ta ustawa albo będzie rażąco zmieniała życie Polaków, albo będzie całkowicie niezgodna z prawem. Wywoła to ogromną burzę, ale prezes PiS, Jarosław Kaczyński, zaprze się i nie dopuści do rekonstrukcji rządu – mówi.

– Jesienią 2019 roku zostanie odtrąbiony wielki sukces i rekordowa zwyżka PKB. To naturalnie będzie trochę wiwat pod wybory parlamentarne w Polsce. Rząd nie zdecyduje się też na jakieś ostre zmiany w sprawie finansów czy ekonomii, a wręcz przeciwnie – Polacy dostaną rewolucyjne ulgi, np. podatkowe, które znacząco wesprą przede wszystkim ludzi mniej zarabiających – dodaje jasnowidz.

Najbardziej mroczne wizje jasnowidz Krzysztof Jackowski ma względem przyszłości Europy.

– To koniec Europy jaką znamy. Teraz cała żyje w strachu, ale udaje, że wszystko jest w porządku, że jest normalnie. Rok 2019 obedrze Europę ze złudzenia jakiejkolwiek normalności. Będzie to coś wielkiego i strasznego. Być może będzie to fala ruchów rewolucyjnych, które rozleją się po całej wspólnocie – mówi na łamach „Super Expressu” Jackowski.

Jak podkreśla jasnowidz z Człuchowa te ruchy wewnątrz Europy mocno odbiją się na sytuacji naszego kraju.

Źródło: Super Express