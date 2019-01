Ziemkiewicz masakruje kontrole escape roomów! „Jeśli w 90 proc. są nieprawidłowości to wylecieć powinni kontrolerzy i ich nadzorcy”

Urzędniczą gorączkę kontrolowania escape roomów, która nastąpiła po tragedii w Koszalinie, gdzie w wyniku pożaru takiego obiektu zginęło pięć nastolatek, dostrzegł Rafał Ziemkiewicz. Dostrzegł i skomentował w swoim stylu.

Jeżeli naprawdę w 90% kontrolowanych eskejprumów „wykryto nieprawidłowości” to na zbity pysk powinni wylecieć szefowie stosownej inspekcji i odpowiedzialni za nadzór za nią – za to, że nie robili tych kontroli wcześniej, dopiero na rozkaz po tragedii. Mnie wydaje się to oczywiste.

Jeżeli naprawdę w 90% kontrolowanych eskejprumów „wykryto nieprawidłowości” to na zbity pysk powinni wylecieć szefowie stosownej inspekcji i odpowiedzialni za nadzór za nią – za to, że nie robili tych kontroli wcześniej, dopiero na rozkaz po tragedii. Mnie wydaje się to oczywiste — Rafał A. Ziemkiewicz (@R_A_Ziemkiewicz) 7 stycznia 2019

To chyba logiczne – trzeba teraz wywalić na zbite cztery litery wszystkich tych kontrolerów, którzy zabrali się za robotę dopiero, gdy doszło do tragedii. A może i ich kontrole nic by w tej sprawie po prostu nie poradziły na głupotę właściciela punktu, który używał wadliwych butli z gazem co doprowadziło do śmierci pięciu dziewcząt?