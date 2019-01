Hit internetu! Bokser postawił się francuskim policjantom. Teraz „żółte kamizelki” zbierają na jego obronę przed sądem (VIDEO)

Francuska policja brutalnie rozpędzająca antypodatkowe demonstracje przy pomocy gazu łzawiącego, plastykowych kul i sikawek trafiła w weekend na ostrego zawodnika. Był nim zawodowy bokser, który pokazał funkcjonariuszom gdzie raki zimują i z miejsca stał się bohaterem antyestabliszmentowej Francji. Teraz trwa zbiórka na jego obronę przed sądem.

Bokser gołymi rękami powstrzymał szarżujących policjantów, a zdjęcia z jego walki obiegły cały świat:

Former French Cruiserweight Champion Christophe Dettinger on the front foot versus the Parisian Police Saturday #BoxingPolice pic.twitter.com/tPCh50UTEP

— Boxism Boxing World (@BoxismUK) 7 stycznia 2019