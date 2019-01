Jackowski ostro masakruje POPiS. „Korwin-Mikke trafił do Parlamentu Europejskiemu. I Bogu dziękować za to!” [VIDEO]

Jasnowidz Krzysztof Jackowski znany jest przede wszystkim ze swoich wizji dotyczących przyszłości. Tym razem udzielił jednak wywiadu na kanale „Wideo Prezentacje”, gdzie mówił o obecnej sytuacji w Polsce. Przyznał się też do pomyłki w typowaniu zwycięzcy wyborów prezydenckich w Warszawie.

Jasnowidz Krzysztof Jackowski udzielił Wywiadu popularnemu youtuberowi Atorowi. W wywiadzie mówił przede wszystkim na tematy polityczne, Jackowski popiera m.in. pomysł odebrania immunitetów politykom.

– Zwróćmy uwagę, że ta walka jednych między drugimi (PO – PiS -red.) tworzy taką stałą polaryzację (…) wiele lat i wiele kadencji wyborczych bazujemy na dwóch partiach, PO/PiS i odpryski – mówił Jackowski.

I dodawał: – W którymś momencie nawet odżył Korwin-Mikke przez to trafił do Parlamentu Europejskiego. I Bogu dziękować za to!

– Nie uważacie, że cel propagandowy jednej i drugiej strony został osiągnięty i trzymamy się tej polaryzacji? Ja dwa lata temu powiedziałem, że widzę Polskę podzieloną na pół, ale nie potrafiłem tego do końca zrozumieć – przypomniał Jackowski.

– Ta Polska jest podzielona dokładnie na pół. W tej chwili wszystkie partie mniejszościowe są zduszane. Wystarczy, że media o nich nie mówią, a my wyborcy nie bierzemy ich już pod uwagę – dodawał.

– Proszę zwrócić uwagę, że o odpowiedzialność za te programy polityczne przed wyborami, się nawet nikt nie trudzi – podsumowywał.