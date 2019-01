Justyna Żyła znów w akcji. Tym razem mówi szczerze o relacjach z mężczyznami. „Zawsze facet jest winny”

Justyna Żyła w ostatnim czasie nie daje o sobie zapomnieć. Przypomnijmy, że była żona polskiego skoczka narciarskiego, Piotra Żyły, swoją popularność zyskała na konflikcie, który prowadziła w mediach społecznościowych ze swoim byłym partnerem. Mając swój program w TV kobieta zdecydowała się ostatnio na szczere wyznanie na temat mężczyzn.

Jak się okazuje, by zaistnieć w Polsce wystarczy się dobrze ożenić i prać publicznie swoje brudy. Jeden wpis na Instagramie wystarczył, aby Justyna Żyła szybko zdobyła niesamowitą popularność. W poście na swoim profilu oskarżyła byłego już męża o zdradę. Był to jedynie wstęp do wojny, którą Żyła prowadziła publicznie.

Była żona skoczka narciarskiego w ostatnim wywiadzie wprost powiedziała, że był to jej sposób na odreagowanie.

„To co się stało, to się stało. Jedni potrzebują przeżyć taką swoją żałobę, jaką jest rozstanie, bo do tego nawet czasem psychologowie porównują rozstanie, prawda. Jedni siedzą w samotności, płaczą w poduszkę i tak dalej. Ja potrzebowałam się wykrzyczeć, ja nie umiem dusić w sobie”- wyznała Żyła.

Z powodu prania publicznie swoich brudów Justyna Żyła stała się celebrytką. Dostała propozycję rozbieranej sesji dla Playboya, z której chętnie skorzystała, co więcej ma teraz wystąpić w „Tańcu z Gwiazdami”.

To jeszcze nic, była żona skoczka narciarskiego na kanale Active Family ma swój program – „Justyna Żyła. Pierzemy brudy do czysta”. Intencją programu jest godzenie zwaśnionych stron. W pierwszym odcinku Żyła pomogła pogodzić się skłóconemu małżeństwu. Kobieta pełni rolę mediatora. W najnowszej odsłonie programu Żyła będzie próbowała pogodzić dwie przyjaciółki.

Podczas jednego z odcinków programu padło jedno wiele mówiące o jej relacjach z mężczyznami zdanie. Gdy przyjaciółki kłócą się o sytuację związaną z mężczyznami, Justyna Żyła wtrąca zdanie:

„Zawsze facet jest winny. Wiecie o tym.”

Jak widać Justyna Żyła obarcza winą o rozpad związku Piotra Żyłę. Męża dzięki któremu został sławna.

Źródło: se.pl