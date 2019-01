Katastrofa na Morzu Czarnym. Zatonął ukraiński statek, są ofiary śmiertelne [VIDEO]

Statek towarowy VOLGO-BALT 214 przewożący węgiel zatonął na Morzu Czarnym. Zginęło 4 ukraińskich marynarzy. Pozostałych członków 13 osobowej załogi uratowały tureckie śmigłowce.

Statek towarowy VOLGO-BALT 214 zatonął na Morzu Czarnym w poniedziałek, 7 stycznia, około 150 km na północ od wybrzeży Turcji. Na jego pokładzie znajdowała się 13 osobowa załoga: 9 Ukraińców, 2 Rosjan i dwóch obywateli Azerbejdżanu.

Akcję poszukiwawczo-ratunkową prowadził samolot tureckiej marynarki wojennej oraz śmigłowce tureckiej Straży Granicznej, które podjęły rozbitków z wody. Niestety nie udało się odnaleźć i uratować czterech ukraińskich marynarzy.





Statek przewoził węgiel z portu Azow w Rosji do Samsun w Turcji. Ukraińskie władze podejrzewają, że statek przewoził węgiel wydobywany w Donbasie. Rosyjskie porty są często wykorzystywane do przemytu węgla z okupowanej przez prorosyjskich separatystów części Donbasu do portów Turcji i innych krajów. Statek pływał pod banderą Panamy ale do czerwca 2017 r. nosił rosyjską banderę.

Źródło: „Unian”