Lawiny zabiły siedem osób. Gigantyczne opady śniegu w Alpach. Ośrodki narciarskie ewakuowane [VIDEO]

Siedem osób zginęło już w austriackich, szwajcarskich i niemieckich Alpach w wyniku lawin, które zeszły po gigantycznych opadach śniegu.

Pięć osób zginęło po zejściu lawin w Austrii. Ofiary to trzej narciarze i dwaj turyści na rakietach śnieżnych. Dwie osoby uznaje się za zaginione. Zagrożenie lawinowe w Alpach jest bardzo duże.

Od kilku dni w Austrii intensywnie pada śnieg. Z powodu śniegu nieprzejezdnych jest też wiele dróg, niektóre miejscowości są odcięte od świata. Z powodu zagrożenia lawinowego wiele tras narciarskich zostało zamkniętych, a ośrodki narciarskie ewakuowane.

Dwoje narciarzy z Niemiec zginęło w niedzielę po zejściu lawiny w Vorarlbergu, w w kraju salzburskim lawina zabiła Słoweńca. W poniedziałek, po dwóch dniach poszukiwań, ratownicy odnaleźli też ciała dwojga turystów, którzy wyszli na wycieczkę na rakietach śnieżnych. Jedna osoba zginęła też w Niemczech i Szwajcarii.

Jak informuje agencja APA, burze śnieżne uniemożliwiają wykorzystanie śmigłowców do operacji ratunkowych. Władze przestrzegają przed wyprawami narciarskimi.

Seven deaths and ski areas evacuated amid avalanche fears as snowstorm hit Germany and Austria https://t.co/G1peA4UQ8z pic.twitter.com/JpGRG25IAh — XpressNews (@xpressnewsasia) 8 stycznia 2019

W Styrii obowiązuje czwarty stopień zagrożenia lawinowego w pięciostopniowej skali. Około 2 tysiące ludzi jest tam odciętych od świata. W gminach Poelstal i Hohentauern ogłoszono stan klęski żywiołowej.

Heavy snowfall in Austria has left thousands of people stranded in the northern Alps, after more than 3 feet fell in a 24-hour period. At least five people have died, including two skiers who were killed in avalanches over the weekend. — The Weather Network (@weathernetwork) 8 stycznia 2019

Równie duże jest zagrożenie lawinowe w Tyrolu oraz w Alpach w Dolnej Austrii powyżej granicy lasu. Władze Tyrolu nie wykluczają ogłoszenia najwyższego stopnia zagrożenia lawinowego i stanu klęski żywiołowej.

Several feet of snow has buried Germany and Austria over the past week. (Photo was taken in the Alps in Northern Austria) Thousands of travelers were stranded at ski resorts this past weekend and officials are warning of extreme avalanche danger. pic.twitter.com/Jz3P9xSS2z — Dan Henry (@Fox4Weather) 8 stycznia 2019