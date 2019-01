Mateusz Morawiecki kontra Borys Szyc. Premier włączył aktora do swojego przemówienia. Teraz doczekał się odpowiedzi

Premier Mateusz Morawiecki „zażartował” z aktora Borysa Szyca. Na spotkaniu, na Giełdzie Papierów Wartościowych, premier Morawiecki zwrócił uwagę jak istotny jest to program, a także zażartował z osób, które porównują PPK do OFE. Aktor nie pozostał premierowi dłużny.

– To są bardzo różne programy. Porównywanie OFE do PPK to tak, jakby porównywać Pawła Borysa do Borysa Szyca – stwierdził Morawiecki, prezentując nowy program na GPW.

Dodał także, że PPK jest programem prospołecznym, bez żadnych pułapek, a także instrumentem, który zapewni Polakom dobrą emeryturę. Trzeba przyznać, że premier ostro przejechał się po popularnym aktorze.

PMM: "Porównywanie OFE do PPK to tak, jak by porównywać Pawła Borysa do Borysa Szyca" pic.twitter.com/TmyOCp0rZu — Michał Wróblewski (@wroblewski_m) January 8, 2019

Co było do przewidzenia popularny aktor nie pozostał dłużny szefowi rządu i na swoim koncie na Twitterze kąśliwie odpowiedział.

– Panie premierze Morawiecki! Proszę mnie nie mieszać w swoich błyskotliwych przemówieniach do polityki. Zwłaszcza w tak trywialny sposób. Recytacja fraszek wystarczy. Pozdrawiam – odpowiedział.

Panie @PremierRP Morawiecki! Proszę mnie nie mieszać w swoich błyskotliwych przemówieniach do polityki. Zwłaszcza w tak trywialny sposób. Recytacja fraszek wystarczy. Pozdrawiam. — Borys Szyc (@szyc_borys) January 8, 2019

