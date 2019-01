Morawiecki skrzywdził 200 tys. emerytów! Dostaną mniej niż najniższe gwarantowane podwyżki emerytur

Najniższa gwarantowana podwyżka świadczenia emerytalnego i rentowego miała wynieść 70 złotych brutto i dotyczyć wszystkich świadczeń do kwoty 2147,30 zł. Okazuje się, że tak jednak nie jest. 200 tys. najuboższych ludzi nie otrzyma nawet takich skromnych dodatkowych pieniędzy.

Teraz się okazuje bowiem, że ta podwyżka będzie dotyczyła tylko tych osób, które mają prawo do co najmniej najniższej emerytury wynoszącej zł 1029,80 zł brutto (878 zł na rękę).

A co z tymi, którym ZUS wypłaca mniej niż najniższą emeryturę? Osoba pobierająca najniższe możliwe świadczenia – 500 zł, otrzyma zaledwie ok. 11 zł podwyżki „na rękę”. Ci, którzy mają emeryturę w wysokości 850 zł, otrzymają ok. 26 zł więcej. To w sumie grupa licząca 200 tys. osób.

W sumie koszt waloryzacji w 2019 r. wyniesie 8,4 mld zł.

W ramach uchwalonych przepisów od marca 2019 r. najniższe gwarantowane świadczenia emerytalno-rentowe zostaną podniesione do 1100 złotych brutto w przypadku emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renty rodzinnej oraz renty socjalnej.

Do 825 zł brutto wzrośnie najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy, czyli o 52,5 zł brutto.

Źródło: ZUS