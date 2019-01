Mount Everest nie jest już najwyższą górą na Ziemi! Przegrywa z hawajskim wulkanem

Jeżeli zmierzyć odległość od podnóża do szczytu góry, okaże się, że Czomolungma jest drugim najwyższym ośmiotysięcznikiem. Pierwsze miejsce należy się najwyższemu wulkanowi archipelagu Hawajów o nazwie Mauna Kea.

Od podnóża do wierzchołka Mount Everestu jest 3700 m. Mauna Kea ma o wiele mniejszą wysokość niż Czomolongma – zaledwie 4205 m n.p.m. Większość znajduje się pod wodą. Jeśli więc zmierzyć wulkan od podnóża do szczytu to jego wysokość wyniesie 10 203 m. To oznacza, że Mauna Kea jest wyższa od Mount Everestu o 1355 m!

Everest nie jest najwyższą gorą. 😉

Biorąc pod uwagę jeszcze inny wskaźnik, za najwyższą górę świata możemy uznać położony w Ekwadorze wygasły wulkan Chimborazo. Wznosi się 6 263,47 m n.p.m. Ale to on, nie Mount Everest, jest punktem najdalej położonym od środka Ziemi.

źródło: business insider