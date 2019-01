Najnowszy SONDAŻ: Pięć partii w parlamencie. Wyraźny spadek POKO. Wolność idzie w górę

Zaskakująco wysoki wynik partii Wolność w sondażu IBRIS. Firma, która niemal zawsze dawała partii Janusza Korwin-Mikkego poparcie na poziomie 1 procenta, teraz pokazuje prawie 3-krotny wzrost. Na prowadzeniu niezmiennie Prawo i Sprawiedliwość.

Prawo i Sprawiedliwość cieszy się poparciem około 39 procent badanych. Na drugim miejscu Paltforma Obywatelska – Koalicja Obywatelska, czyli POKO z poparciem o 13 punktów procentowych niższym od lidera.

Na kolejnych miejscach partie z poparciem poniżej 10 procent. Do parlamentu weszłyby jeszcze ugrupowania Polskie Stronnictwo Ludowe, Sojusz Lewicy Demokratycznej oraz Kukiz’15. Poparciem każdego z nich mieści się w przedziale 5-6,7 procent.

Najbliżej progu wyborczego partia Wolność z poparciem 2,8 procent badanych. Za nimi partia Razem – 1,4 procent. Na ostatnich miejscach Nowoczesna i Teraz!, które łącznie nie osiągnęły nawet dwóch procent.

Warto zauważyć, że w badaniu pominięto Ruch Narodowy, który w wyborach samorządowych cieszył się podobnym poparciem co partia Wolność. Czy Wolność, Ruch Narodowy, Federacja dla Rzeczypospolitej, Stowarzyszenie Skuteczni i Pobudka osiągną wspólnie wynik ponad 5 procentowy w wyborach do Parlamentu Europejskiego?

W sondażu dla IBRIS @_Wolnosc dostała 2,8%. To dobry wynik zważywszy na to, że zawsze dawali nam mniej niż 1%. @Kukiz15 zanotował bardzo słaby wynik – 5,5%. To oznacza, że rośniemy w siłę, a nasza koalicja z @RuchNarodowy, @grzegorz_braun i @Liroy uzyska jeszcze wyższe poparcie. pic.twitter.com/SZY6RJz7qB

— Jakub Mierzejewski (@J_Mierzejewski) January 8, 2019