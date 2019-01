Naukowcy kłamali twierdząc, że siedzenie szkodzi prawie tak samo jak palenie! Posiedzieć można bezpiecznie

Amerykańscy naukowcy ostrzegają, że prowadzenie siedzącego trybu życia jest równie niebezpieczne dla zdrowia jak palenie papierosów. Naukowcy przedstawiają na ten temat bardzo twarde dane.

Jak czytamy w artykule opublikowanym w „American Journal of Public Health”, w ostatnich kliku latach wielokrotnie pojawiały się doniesienia porównujące szkody wywołane przez brak ruchu z paleniem papierosów.

Eksperci przytoczyli dane, z których wyraźnie wynika, że w narastającej od 2010 roku kampanii medialnej, sugerującej, że siedzący tryb życia jest tak samo szkodliwy, albo i gorszy od palenia, mamy do czynienia ze znacznym naciąganiem faktów.

Jak twierdzą naukowcy palenie papierosów, zwiększa ryzyko zgonu z jakiegokolwiek powodu o około 180 proc., podczas gdy siedzący tryb życia również jest niezdrowy, ale zwiększa ryzyko zgonu „jedynie” o 25 proc. Z tego powodu porównanie negatywnych konsekwencji zdrowotnych siedzącego trybu życia i palenia jest szkodliwe i niezalecane.

Jak czytamy w „Rzeczpospolitej” jedna z ostatnich metaanaliz współczynnika ryzyka dla umieralności związanej z siedzącym trybem życia wynosi 1,22. Dla porównania ryzyko względne zgonu palacza tytoniu w stosunku do osoby nigdy niepalącej wynosi 2,8 dla mężczyzn i 2,76 dla kobiet (dla osób wypalających ponad 40 papierosów dziennie HR wynosi odpowiednio 4,08 i 4,41).

Jak się okazuje cywilizacyjna choroba jaką jest siedzący tryb życia wymusza na naukowcach analizę i próby rozwiązania tego globalnego problemu. Jak wynika z badań w latach 2012-2016 dwunastokrotnie wzrosła liczba publikacji dotyczących szkodliwego wpływu siedzącego trybu życia.

Sami naukowcy na łamach „American Journal of Public Health” nie kwestionują znacznej szkodliwości siedzącego trybu życia, ale zauważają jeden problem. Porównywanie tego, szkodliwego bądź co bądź, trybu życia do paleniem niesie ze sobą ryzyko trywializacji i umniejszania negatywnych skutków notorycznego kopcenia papierosów.

źródło: American Journal of Public Health/ rp.pl