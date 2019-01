Niebezpieczne stwory zaatakowały wybrzeże Australii. Tysiące ludzi w szpitalach

Miliony niezwykle groźnych dla ludzi parzydełkowców zwanych żeglarzami portugalskimi wyrzucił Ocean Spokojny na plaże australijskiego stanu Queensland. Tylko w weekend z powodu oparzenia hospitalizowano ponad 3 tysiące osób.

Żeglarz portugalski – physalia physalis – to mocno parzący gatunek rurkopława z rodziny Physaliidae. Żyje w dużych skupiskach i ma charakterystyczny, unoszący się na powierzchni wody pęcherz zakończony żagielkowatym grzebieniem służącym do przemieszczania się kolonii (stąd nazwa). Od spodu zwisają z niego polipy spełniające funkcje rozrodcze lub odżywcze, z których te ostatnie mogą osiągać długość nawet kilkunastu metrów. Żeglarz portugalski ma bardzo silne parzydełka, które mogą być groźne dla człowieka.

W weekend australijscy lekarze musieli zająć się łącznie około 3 tysiącami osób, w tym dziećmi, które zostały poparzone przez żeglarze portugalskie. Na plażach w mieście Gold Coast oraz w rejonie Sunshine Coast znalazły się tysiące tych stworzeń. Gorące dni w Australii, gdzie jest obecnie lato, sprzyjają wyprawom na plaże. Parzydełkowce stanowiły zagrożenie nie tylko dla pływających w oceanie, lecz także dla spacerujących po plażach, gdyż wiele stworzeń po wyrzuceniu na ląd było jeszcze żywych.

